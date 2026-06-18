Радев посочи ключов приоритет на кабинета за бъдещето на страната

Правителството ще работи усилено за подобряване на свързаността. Няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби региони. Общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони. Това заяви премиерът Румен Радев на националната среща на местната и централната изпълнителна власт в НДК.

"Ние трябва да завършим възможно най-бързо и магистралите "Хемус", "Струма", и пътят Видин - Ботевград, както и Русе - Велико Търново, но трябва да мислим много сериозно за свързаността по направление север-юг - от Видин до Кулата, от Русе до "Маказа", включително и магистрала "Черно море". Ние наистина ще трябва заедно с вас да решим в каква степен ще разчитаме на концесия, защото държавата няма ресурс сама с публичните финанси да изгради тези магистрали в следващите доста десетилетия, просто нямаме този ресурс. Ако искаме да имаме много по-бързо магистрали, ние трябва да минем на този принцип", заяви Радев.

"Не ви обещавам, че тези магистрали могат да се случат в рамките на един или два мандата, но е изключително важно в следващите години да извършим планирането и отчуждаването, ако това успеем да направим, може да привлечем сериозни инвеститори, които да изградят тези така важни за България артерии", заяви Радев.

По отношение устойчивостта на общинските финанси, Приложение 3. В момента се правят задълбочени анализи във финансовото министерство, посочи той.

"Хубаво е някой отгоре да ви казва - давайте проекти, започвайте, разкопавайте, обещавайте, но следващия път, когато някой щедро започне да ви дава, особено преди избори, питайте има ли финансова осигуреност. Защото тези, които ви стимулираха да работите по Приложение 3, не са оставили абсолютно никаква финансова осигуреност по това приложение", изтъкна той.

"Трябва да има много по-голяма прозрачност от централната към местната власт по отношение на публичните финанси. Сега вие сте в неудобното положение да сте започнали проекти, да сте стигнали донякъде, фирмите стоят и чакат разплащане, за да продължат нататък, гражданите ви питат защо е разкопано. Ще имаме много по-сериозна координация, която неизбежно се налага", заяви Радев.

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