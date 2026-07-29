Радев гневен! Голямо дело за корупция блокирано от прокуратурата

Министър-председателят Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи.

„Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите. Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа“, заяви премиерът.

Като пример той посочи разследването срещу ръководството на ВиК - Бургас. По думите му при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери.

„Полицията арестува служители на ВиК - Бургас, начело с изпълнителния директор. В хода на разпитите се получиха интересни признания – признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция“, каза Радев.

Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура, тъй като според събраните данни сред замесените има лица с имунитет. По думите му впоследствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне.

„След протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургаската градска прокуратура. Само че така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор - отвод. Третият прокурор - отвод. В момента делото виси и е почти смачкано“, заяви министър-председателят.

Според него междувременно задържаните служители вече са на свобода и са подложени на натиск от хората, които са посочили в показанията си.

„Служителите на ВиК - Бургас си се разхождат свободно. Подложени са на натиск от същите тези национално известни публични фигури. Виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, те вече започват да се отказват от първоначалните си показания“, заяви Радев.

Премиерът постави под съмнение и мотивите за отводите на прокурорите, като отправи остри въпроси към държавното обвинение. „Интересни са и мотивите за отводите - обвързаност със заподозрените лица. И тук идва въпросът - кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност? Такова бламиране на едно разследване могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими“, коментира той.

Радев свърза случая и с предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, като подчерта, че той ще бъде тест за независимостта на съдебната система. „Предстои избор на нов Висш съдебен съвет. Това е избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова заявяваме, че компромис с професионалните и нравствените качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Този избор трябва да служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси“, заяви министър-председателят.