Голяма мина с "Лукойл". Радев със спешни действия

Премиерът Румен Радев коментира в началото на днешното правителствено заседание казуса с „Лукойл“, като отправи критики към приетите от предишното управление законодателни промени. По думите му така нареченият „30-секунден закон“ е създал сериозни рискове както за бургаската рафинерия, така и за държавата.

„Миналата година управляващите приеха набързо един нескопосан закон за „Лукойл“, който доведе до много сериозни проблеми пред българската рафинерия и държавата като цяло“, заяви министър-председателят.

Той посочи, че вследствие на закона са били блокирани сметките на компанията и е ограничена възможността за търговия с дружества, регистрирани в Швейцария. По думите му правителството вече е успяло да реши този проблем.

„Преди месец решихме този проблем. На второ място беше заявен арбитражен иск за 3 милиарда евро срещу България. Надявам се да обезвредим и тази мина“, каза Радев.

Министър-председателят обърна внимание и на решение на Конституционния съд, с което законът е обявен за противоконституционен.

„Миналата седмица Конституционният съд отхвърли този закон като противоконституционен. Решението вече е обнародвано и влезе в сила. Управлението на рафинерията преминава незабавно под контрола на руските акционери. Тоест автоматично преминаваме в режим на санкции“, предупреди той.

Радев благодари на Министерството на икономиката за изготвения нов законопроект, който по думите му трябва да гарантира нормалната работа на рафинерията.

„Искам да благодаря на Министерството на икономиката, че, работейки денонощно, успя да подготви адекватен закон, който днес ще бъде разгледан в пленарната зала. Целта е да спасим страната от санкции и да гарантираме непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас“, заяви министър-председателят.