Ето кога ще са президентските избори. Решението на партиите

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември.

По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 г.

Държавният глава Илияна Йотова вече съобщи, че се кандидатира за президент. Тя ще направи това чрез инициативен комитет. Прогресивна България и Румен Радев заявиха вчера, че подкрепят Йотова, а тя им благодари за доверието.

Зад Илияна Йотова плътно застана и БСП.