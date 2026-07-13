Изборни правила крият риск. Пенсионери може да се откажат от машинния вот

Между 500 000 и 700 000 избиратели може да не стигнат до урните, ако машинното гласуване стане единствена възможност в големите секции, прогнозира математикът и бивш заместник-председател на ЦИК Михаил Константинов пред бТВ. Според него най-силно може да бъдат засегнати възрастните хора, които никога не са работили с подобно устройство и се притесняват да не допуснат грешка. „Този страх от машините съществува. Това вече е въпрос на психология“, заяви той.

Предупреждението идва на фона на подготвяни промени в Изборния кодекс, които предвиждат машините да станат основен начин за гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Опасения за възрастните

Константинов посочи, че в България има около 2 млн. пенсионери, като приблизително половината получават пенсиите си в пощенските станции. Според него част от тези хора имат ограничен опит с компютри и таблети и могат да се откажат от участие във вота, ако не разполагат с хартиена бюлетина.

„Човек на 70 години трудно ще реши за първи път да използва машина, особено ако се притеснява, че може да се изложи“, каза той. По думите му подобен спад на активността вече е бил наблюдаван през 2021 г., когато в големите секции се гласуваше само машинно.

Промените връщат стар модел

Предложенията предвиждат хартиената бюлетина да остане само в секциите с под 300 избиратели. Планира се още да отпадне ограничението за броя на секциите извън Европейския съюз и да бъдат премахнати текстовете за отделен изборен район „Чужбина“.

Константинов припомни, че почти същият модел е бил прилаган през втората половина на 2021 г. Тогава в големите секции се гласуваше само с машини, в малките оставаше хартията, а лимит за секциите зад граница нямаше.

Андреев предупреди за сроковете

Бившият председател на ЦИК Александър Андреев заяви, че колкото по-близо до изборите се приемат промени, толкова по-трудна става подготовката на администрацията и избирателите.

„Международните стандарти препоръчват съществени промени да не се правят поне шест месеца, а най-добре една година преди изборите“, каза той. Според Андреев честите редакции в последния момент могат да затруднят организацията и да създадат несигурност около прилагането на правилата.

Константинов подкрепи тази позиция и отбеляза, че различни политически сили често посягат към Изборния кодекс, след като получат възможност да влияят върху законодателството. Той призова промените да бъдат внимателно обсъдени и технически обезпечени.

Спор за ролята на МВР

Сред предложенията е МВР да получи роля при удостоверяването на машините и софтуерните им модули. Андреев постави въпроса дали вътрешното министерство разполага с необходимата компетентност и дали участието му ще гарантира достатъчна обективност.

„Не смятам, че МВР трябва да има роля при сертифицирането и създаването на методологията“, заяви той. Константинов също изрази резерви и посочи, че задачата трябва да бъде възложена на институции с доказана техническа експертиза.

Управляващите представят предложението като начин за засилване на контрола и сигурността на машинния вот. Предстои текстовете да бъдат обсъдени подробно между първо и второ четене, когато могат да бъдат направени допълнителни уточнения.

Машините трябва да бъдат проверени

Андреев настоя преди изборите да бъде направена цялостна оценка на техническото състояние на устройствата. Той припомни, че при предишни гласувания са възниквали проблеми с отпечатването на разписки, машинните бюлетини и работата на отделни устройства.

„Трябва да се види дали машините ще позволят нормалното провеждане на изборите“, каза бившият председател на ЦИК. Според него техническа неизправност може да забави гласуването или да затрудни избирателите при упражняването на правото им на вот.

Район „Чужбина“ без решаващо влияние

Константинов заяви, че отделният район „Чужбина“ не би променил съществено общия изборен резултат. По думите му основният ефект би бил възможността българите зад граница да използват преференции и да избират конкретни кандидати.

Отпадането на ограничението за секциите извън ЕС обаче може да улесни гласуването в държави с големи български общности. Реалният ефект ще зависи от броя на подадените заявления, организацията на секциите и готовността на изборната администрация.

Предупреждението за възможен спад на активността поставя във фокуса не само самата технология, а доверието на хората в нея. Машинният вот може да ускори отчитането и да ограничи недействителните бюлетини, но успехът му ще зависи от достатъчно обучение, ясни инструкции и спокойна подготовка. Най-важният въпрос е дали промяната ще улесни избирателите, без да откаже част от тях да участват.

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