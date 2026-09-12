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Терор и истерия

Терор и истерия

Александър Андреев, Дойче веле Само за една седмица в Германия четири пъти невинни хора загинаха или бяха ранени след атентати, извършени от потиснат...

25 юли | 6:55
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