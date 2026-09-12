Михаил Константинов зашлеви Демерджиев за мераците му да пипа машините
Изборни правила крият риск. Пенсионери може да се откажат от машинния вот
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Изборни правила крият риск. Пенсионери може да се откажат от машинния вот
Експертите, които вчера бяха изслушани в Народното събрание, не са чувствали натиск
Атаката е срещу КС, каза Александър Андреев
Обединени сме много по-силни, заяви Атанас Зафиров
ЦИК е колективен орган, който взема решенията си с 2/3 от присъстващите на заседанието
Ако хартията не стигне, може да се създаде затруднение на секционните избирателни комисии
И двамата излизат на сцената най-напред като икономисти, като експерти
Андреев уточни, че въвеждането на активна регистрация за вота е въпрос на политическа воля
Андреев е предложение на неправителствена организация, припознат като кандидатура на ГЕРБ
Това съобщи говорителят на Комисията Александър Андреев
Подадени са 2 сигнала за купуване на гласове и 24 за предизборна агитация
По-ниска от тази през 2015 година, когато е била 8,46
Отбелязва се с Х или V с химикал, пишещ със син цвят в кръгчето с номера на кандидата
70,7 млн. са парите, отпуснати за предстоящите местни избори
Всички протоколи от чужбина, с изключение на тези от Лос Анджелис, са пристигнали
В момента ЦИК довършва методическите указания за секционните избирателни комисии
Още вчера жалбата е окомплектована и изпратена към Върховния административен съд
В 17.00 часа на 10 април изтича крайният срок за регистрация на партиите
Александър Андреев, Дойче веле Само за една седмица в Германия четири пъти невинни хора загинаха или бяха ранени след атентати, извършени от потиснат...
Александър Андреев, Дойче веле Ако попитате десет българи какво очакват от президента си, повечето положително ще ви кажат: "Абе поне да не краде". К...