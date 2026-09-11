Местни избори 2019

Започва делото за касиране на изборите в София
То беше заведено от изгубилата вота Мая Манолова
ГЕРБ/СДС оглави почти всички комисии в СОС
Силвия Христова от ГЕРБ продължава да оглавява архитектурната комисия
Р. Петков още преживява вота си на местните избори
Боли го, че да за бъде против ГЕРБ, трябвало да пусне бюлетина за човека на Костов
Осъдиха общинар за купуване на гласове
Използваната като веществено доказателства по делото една банкнота от 50 лева, намираща се на съхранение в Банка ДСК - ЕАД, клон Монтана, собственост...
Оспориха изборните резултати в две села
В Административен съд-Благоевград постъпи жалба от Мустафа Мейзин против решение на Общинска избирателна комисия Гърмен
Маринов: Изборите минаха с малко сигнали
Това е в сравнение с местен вот преди 4 години, обясни вътрешният министър
Манолова внася жалба в ОИК за изборите в София
Екипът й обжалва заради сериозното разминаване м/у предварителните и отчетените резултати
Местните избори свършиха, почна битката за дясното
ГЕРБ спечели вота, БСП се разписа върху картата на Цветанов, ДПС разшири географията си
Само 37 жени са кметове на общини след изборите
Най-много общини ще бъдат управлявани от мъже с името Георги
ГЕРБ ще анализира резултатите от местния вот
Срещата ще се проведе днес, 7 ноември 2019 г. от 12.00 часа в „Кино Люмиер“ на Националния дворец на културата
ЦИК: Активността на втория тур е 42,10%
Най-ниска е избирателната активност в Пловдив и Варна - под 29% на балотажа
Продължават изборните драми в Гърмен
Откраднаха камион на бизнесмена В. Амзов, приближен на екскметицата М. Капитанова
Какво ще прави Несебър с кмет в ареста?
От ЦИК пък заявиха, че областният управител на Бургас трябва да вземе решение по казуса