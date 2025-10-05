Избори 2024

Ивелин Михайлов избухна! Първа реакция сред изборния шок
Ще подадем сигнал за изборни нарушения, каза идеологът на "Величие"
Драматичен обрат с една партия! Броят се гласове
Ще прескочи ли бариерата за влизане в парламента
Пълен цирк в Пловдив! Кого хванаха да гласува
Още си изиснява причината за екшъна
Борисов нанесе удар на всички лидери в столицата
Според резултатите в 25-и МИР
Вотът в Бургас: Димитър Николов доказа, че е номер едно. Новото начало с летящ старт
Кметът на Руен пребори Севим Али
При 99% от гласовете: ДПС-Ново начало качва още резултата
„Не подкрепям никого“ са избрали 82 072 гласоподаватели
Невероятен успех за Живко Тодоров. Силен резултат за Халил Летифов
Човекът на Доган събра едва 2044 гласа и остана без мандат
Шарена сергия на вота в Русе, ДПС-Ново начало с отлично представяне
Избирателната активност в Русенско е била 33,69% - гласували са 66 690 избиратели
2 на 1 за ПП-ДБ срещу ГЕРБ-СДС в столицата
Коалицията ГЕРБ-СДС е на първо място в 25-и МИР
Световни агенции с разтърсващ поглед към резултата от изборите у нас
Борисов ще получи мандат за съставяне на четвъртия си кабинет
ПП-ДБ удари "Възраждане" в Пловдив, ГЕРБ-СДС водят убедително
„Не подкрепям никого“ са избрали 4879 избиратели в Пловдив-град
Правителството (не)възможно! Анализатори видяха шансовете за кабинет
Зад 10-те процента на ДПС-Ново начало е силата на Делян Пеевски
Алгафари посочи причината хората да продават гласа си
По време на предизборната кампания и в деня на вота сигналите за търговия с гласове бяха много