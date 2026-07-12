Политика

Радан Кънев вгорчи живота на Асен Василев. Искри за президентските избори

Новият лидер на ДСБ заяви, че ПП не искат да се определят като ядсна партия.

Радан Кънев вгорчи живота на Асен Василев. Искри за президентските избори
12 юли 26 | 19:19
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Мира Иванова

Нови искри вдясно прехвърчаха заради президентските избори. Радан Кънев вгорчи живота на Асен Василев и още от първия си ден като лидер на ДСБ показа, че на ПП няма да им е лесно с него. ДСБ поиска единна кандидатура за президент, но ясно дефинирана като дясна. "Продължаваме промяната" също заговори за обща кандидатура, но подчерта, че тя не трябва да е задължително дясна.

"Продължаваме промяната" не желае да се дефинират като дясна политическа сила, каза новият председател на ДСБ Радан Кънев, според когото ГЕРБ и ДПС не са реална опозиция и подкрепят решенията на управляващите от "Прогресивна България".

Кънев заяви, че се надява демократичната опозиция да се обедини около един кандидат за президент.

„За президентските избори, мандатът, който имам, е цялата демократична опозиция, което включва и „Продължаваме промяната", да застанем зад единна кандидатура. Очакванията ми са, че в ранната есен, ще има единен кандидат, подкрепен и от „Демократична България", и от „Продължаваме промяната", и от много български граждани с име и авторитет", каза Кънев. И допълни: Дано да видим кандидатурата на Андрей Гюров за призедент".

Кънев не вижда вариант за обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори.

„Не виждам защо да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Те подкрепят предложенията на управленията", коментира Кънев.

По-рано днес за кандидата на десните за президент говори и Асен Василев. Той заяви, че за партията и опозицията кандидатурата за президент на България вече е на дневен ред.

„Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал, че ще е дясна. Това е кандидатура, която е за всички български граждани и която може ясно да показва проблемите на страната, когато има проблеми. „Продължаваме промяната“ няма да има обща кандидатура с ГЕРБ“, посочи той.

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Автор Мира Иванова

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