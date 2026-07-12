Радан Кънев вгорчи живота на Асен Василев. Искри за президентските избори

Нови искри вдясно прехвърчаха заради президентските избори. Радан Кънев вгорчи живота на Асен Василев и още от първия си ден като лидер на ДСБ показа, че на ПП няма да им е лесно с него. ДСБ поиска единна кандидатура за президент, но ясно дефинирана като дясна. "Продължаваме промяната" също заговори за обща кандидатура, но подчерта, че тя не трябва да е задължително дясна.

"Продължаваме промяната" не желае да се дефинират като дясна политическа сила, каза новият председател на ДСБ Радан Кънев, според когото ГЕРБ и ДПС не са реална опозиция и подкрепят решенията на управляващите от "Прогресивна България".

Кънев заяви, че се надява демократичната опозиция да се обедини около един кандидат за президент.

„За президентските избори, мандатът, който имам, е цялата демократична опозиция, което включва и „Продължаваме промяната", да застанем зад единна кандидатура. Очакванията ми са, че в ранната есен, ще има единен кандидат, подкрепен и от „Демократична България", и от „Продължаваме промяната", и от много български граждани с име и авторитет", каза Кънев. И допълни: Дано да видим кандидатурата на Андрей Гюров за призедент".

Кънев не вижда вариант за обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори.

„Не виждам защо да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Те подкрепят предложенията на управленията", коментира Кънев.

По-рано днес за кандидата на десните за президент говори и Асен Василев. Той заяви, че за партията и опозицията кандидатурата за президент на България вече е на дневен ред.

„Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал, че ще е дясна. Това е кандидатура, която е за всички български граждани и която може ясно да показва проблемите на страната, когато има проблеми. „Продължаваме промяната“ няма да има обща кандидатура с ГЕРБ“, посочи той.

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