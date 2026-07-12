Среща на ДПС с „Балгьоч“ в Измир. Бъдещите инициативи

Делегация на ДПС проведе работна среща с представители на една от най-авторитетните организации на българските изселници в Турция – „Балгьоч“ в Измир. Домакин на срещата беше председателят на организацията Абдурахим Нурсой.

По време на разговорите представителите на ДПС изразиха признателност към ръководството на „Балгьоч“ за дългогодишното партньорство, взаимното доверие и усилията за укрепване на връзките между България и българската изселническа общност в Турция.

В рамките на срещата са били обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството и реализиране на конкретни инициативи в интерес на хората с двойно гражданство.

Акцент в разговорите е бил поставен върху запазването на единството, диалога и активното взаимодействие, които според участниците са основа за успешните отношения между ДПС и организациите на българските изселници.

В състава на делегацията са участвали заместник-председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн, заместник-председателят на 52-рото Народно събрание и член на Централното оперативно бюро на ДПС Айтен Сабри, кметът на община Черноочене и член на Централното оперативно бюро на ДПС Айджан Ахмед, народните представители Сейфи Мехмедали, Шендоан Халит и Байрам Байрам, кметът на община Исперих Белгин Шукри, кметът на община Лозница Севгин Шукри, Хюсеин Хафъзов – народен представител в 42-рото, 43-тото, 50-ото и 51-вото Народно събрание, както и Бахтияр Шен – представител на ДПС за Измир и член на Централния съвет на партията.

По-късно делегацията продължи програмата си в Измир със среща с представители на българската изселническа общност в района на Буджа.

По време на разговорите са били обсъдени теми, свързани с живота на изселниците, връзките им с България и ролята на организациите за поддържане на контактите с родината.

Представителите на ДПС благодариха за топлото посрещане и заявиха, че движението ще продължи да работи за защита на правата и интересите на българските граждани, независимо от мястото им на живот.

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