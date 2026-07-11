Обрат с бюджета! Синдикатите чакат една голяма промяна

Обрат с бюджета може да настъпи в парламента, ако се сбъдне прогнозата на президента на КНСБ Пламен Димитров. „Очаквам някакво движение, така че да свием дефицита от 5,7% на 4,1%, колкото каза, че ще бъде Европейската комисия. Това са 2 милиарда евро разлика. Повтарям – 2 милиарда евро разлика между внесения бюджет и това, което Комисията прогнозира като дефицит”, каза Пламен Димитров в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене - за текущите разходи и за капиталовите, коментира още синдикалистът. „Големият въпрос е дали ще изпълним условията за петото плащане по ПВУ. 56 реформи, много от тях законодателни”, коментира Димитров.

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В приходната му част виждаме мерки, които могат да доведат до допълнителни приходи в системата – ръстът на максималния осигурителен доход, на минималните прагове. Лошата новина е, че социалните плащания или обезщетенията остават същите, каза Димитров.

„Минималното и максималното обезщетение за безработица са замразени, обезщетението за майчинство през втората година е замразено. Това не е добре, хората там отдавна очакват промяна”, заяви Димитров.

Той смята, че при майчинските обезщетението за втората година трябва да бъде обвързано като процент към приноса, както е през първата година, дори и процентът да е по-нисък. „За 2027 година ще продължим да предлагаме подобна мярка", каза Димитров.

Синдикалистът отново подчерта, че ако държавните служители сами си плащат осигуровките, трябва да отпадне Закона за държавния служител. „Ако има обществена нагласа, че всички трябва да сме равни, тогава да сме равни", каза Димитров.

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Разпределението на средствата не е по най-добрия начин - за превенция има най-малко средства. За останалите две пера – болничната помощ и лекарствата, растат сериозно”, коментира Пламен Димитров.

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