Вулгарно откровение от Надежда Захариева за Дамян Дамянов

Вчера мрежата се напълни с постове и стихове на Надежда Захариева и Дамян Дамянов, а причината е, че двамата се събраха на небето. Поетесата си отиде на 82-годишна възраст, а в живота си делеше едно легло и една съдба с любимия си мъж цели 35 години.

Захариева се омъжва за Дамянов още на 20 и остава с него до края. В книгата си „Смет за сливи“, която разбуни духовете преди години, тя беше до болка откровена... или по-точно до вулгарност. Но не скри нито една истина за Дамянов и чисто интимните им отношения.

Поетът, който страдаше от детски паралич и беше прикован към количка, се оказа невероятен сексуален хищник. Това разкри самата му съпруга като дори се вбеси на подмятанията за брака им и че Дамян едва ли не е бил „нефелен“.

„Може и да е инвалид, но този инвалид успя да ми направи три деца седнал. Някои и това не могат“, посече злобарите Захариева и добави и друго, още по-шокиращо – че Дамянов е бил ненаситен в секса и е имал нужда от сношения с други жени, за да преодолява комплексите от състоянието си и да се вдъхновява за стиховете си. И тези жени, или поне много от тях, тя му водела лично, пише Клюки.бг.

„Сама съм му водела жени за секс. И какво?! Никога не съм ревнувала и винаги съм знаела, че нашата връзка е записана някъде горе от съдбата. Знаех, че няма жена, която да ме измести в сърцето на мъжа ми и че си принадлежим“, споделя поетесата.

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