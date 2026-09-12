Вулгарно откровение от Надежда Захариева за Дамян Дамянов
Поетесата си отиде на 82-годишна възраст
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Поетесата си отиде на 82-годишна възраст
Дамян Дамянов беше ботевски тип човек - сякаш беше изпълнил заръката му силно да люби и мрази, споделя в навечерието на 80 годишнината си съпругата му...
Въпреки всички трудности да не губим себе си, ни завеща вселената Дамян Дамянов, каза вицепрезидентът
Това каза пред БНР хирургът акад. Дамян Дамянов
"Национална лотария" отнела много от участниците в игрите на БСТ
БСТ осигури топките на отборите от Първа лига
Средствата за профилактика са „изключително малко“, категоричен е лекарят на годината акад. Дамян Дамянов...
Българският спортен тотализатор е раздал над 200 млн. лева за 59 години. Това обявиха от тотото, които днес имат рожден ден. Освен това 85 българи са...
Инженер Дамян Дамянов бе класиран на първо място в проведения конкурс на Министерството на земеделието и храните и остава директор на Югозападно държа...
Преди 80 години в Сливен се ражда поетът на любовта Стиховете на Дамян Дамянов още лекуват мъка и депресии "Благодаря на Господ, че ми даде буквите"...
Легендарен боец става шеф, министър Кралев на среща в БОК Българският спортен тотализатор (БСТ) до дни ще има ново ръководство, разкри за "Стандарт"...
"Стандарт" и БАН започват четири SOS дебата по ключови за страната ни въпроси преди вота на 5 октомври. Една от темите за дискусия ще бъде здравеопазв...
Не може онкологичната помощ да се дава на частни болници, казва зам.-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов - Акад. Дамянов, БАН навършва 145 годин...