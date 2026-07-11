Георги Иванов с големи думи към приятеля Александър Александров

Първият български космонавт Георги Иванов се сбогува с колегата и приятеля си Александър Александров. Вторият българин, летял в Космоса, почина на 74-годишна възраст.

„С дълбока тъга научих за кончината на моя приятел и колега – космонавта Александър Александров", написа Иванов.

Той определи Александров като човек, посветил живота си на науката, авиацията и мечтата за Космоса.

„За мен обаче той ще остане преди всичко добър приятел, достоен човек и истински професионалист, с когото имах честта да споделям спомени, срещи и каузи", добави Георги Иванов.

Александър Александров остава в историята като втория български космонавт. Той лети в Космоса през юни 1988 г. на борда на „Союз ТМ-5" и орбиталния комплекс „Мир", като прекарва 9 дни, 20 часа и 10 минути извън Земята.

Георги Иванов пък е първият български и балкански космонавт. Неговият полет със „Союз-33" е осъществен на 10 април 1979 г.

„Изказвам най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки и приятели. Поклон пред светлата му памет!", написа още Георги Иванов.

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