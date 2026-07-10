93-годишна наша легенда направи невъзможно признание за жена си

"Аз изпълнявам всичките си мъжки задължения - от това да помагам вкъщи до възпитанието на нашата Матилда, до това да съм мъж в истинския смисъл на думата за любимата ми жена Лиза."

Това казва 93-годишният Ицко Финци, който не спира да твори и преди няколко дни даде за печат своя книга с разкази за интересни сгради и места в София.

Неговата жена Лиза Боева е в журито на документалния кинофестивал в Родопите. Семейството навсякъде пътува заедно, а 9-годишната Матилда намира ново вдъхновение за нова изложба. Благодарение на родителите си момиченцето е напреднало много не само в четенето на книги, решаването на задачи, рисуването, но и в креативния начин, по който гледа на света. Матилда вече знае два езика и най-много обича да играе с брат си Санчо Финци, когато е в България. Двамата измислят много игри, ядат сладолед, играят на криеница и забавляват околните.

"Синът ми е много напред в актьорското майсторство и съм горд с него, надявам се дъщеря ми също да стане добър и свестен човек", казва Ицко.

За себе си звездата от близкото минало също не спира да се грижи. "Ходя с километри на ден, правя си всякакви кръвни изследвания и гледам да не ям сладко, защото знам, че е вредно. За моите години се чувствам щастлив и пълноценен човек", щастлив е с младата си съпруга Ицко. Двамата с Лиза имат 45-годишна разлика, но това не им пречи да са заедно и в хармония.

"Обичам всичко в него. Той провокира мислите ми, работим в синхрон и всичко, което ми е интересно, и на него му е интересно. Имаме всякакви теми за разговор, а и в кухнята си помагаме", казва красивата Лиза, която също като съпруга си внимава с какво се храни, ходи често на маникюри и изобщо показва на Матилда как трябва да се държи като истинска жена.

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