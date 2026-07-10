Монети от евро струват луди пари! Как да ги познаете

На пръв поглед всички монети от 2 евро изглеждат еднакви. Някои от тях обаче могат да струват десетки, стотици, а дори и хиляди евро. Причината е, че определени възпоменателни емисии са издадени в ограничен тираж, имат историческа стойност или съдържат производствени особености, които ги правят изключително ценни за колекционерите.

Ако притежавате монети от 2 евро, заслужава си да ги разгледате внимателно. Възможно е сред тях да се крие рядък екземпляр с висока колекционерска стойност.

5. Ватикан – 75 години от създаването на държавата (2004)

Приблизителна стойност: около 155 евро

Монетите на Ватикана традиционно се радват на голям интерес сред нумизматите. Това се дължи на ограничения тираж и връзката им с историята на Католическата църква.

Възпоменателната монета от 2004 г. отбелязва 75 години от създаването на държавата Ватикан. На лицевата страна е изобразена базиликата „Свети Петър“, а емисията остава една от най-популярните сред колекционерите.

4. Монако – 10 години от сватбата на принц Албер II и принцеса Шарлийн (2021)

Приблизителна стойност: около 700 евро

Монако е известно с това, че издава едни от най-търсените възпоменателни монети в еврозоната.

Монетата, посветена на десетата годишнина от сватбата на принц Албер II и принцеса Шарлийн, е сред най-желаните заради сравнително малкия си тираж и красивия дизайн с профилите на княжеската двойка.

3. Литва – Биосферен резерват „Жувинтас“ (2021)

Приблизителна стойност: над 1500 евро

Тази монета става известна заради необичайна грешка при производството.

Вместо литовски надпис по ръба, върху част от тиража погрешно е поставен латвийски текст. По информация на Банката на Литва в обращение попадат приблизително 500 такива монети.

Именно този производствен дефект превръща емисията в една от най-ценните монети от 2 евро в Европа.

2. Монако – 800 години от основаването на първата крепост (2015)

Приблизителна стойност: около 2000 евро

Монетата е отсечена по повод 800 години от изграждането на крепостта на Монако.

При тираж от едва 10 000 броя тя се нарежда сред най-редките възпоменателни монети в обращение. Днес е сред най-търсените екземпляри на европейския колекционерски пазар.

1. Монако – Грейс Кели (2007)

Приблизителна стойност: до 5000 евро

Безспорният лидер сред възпоменателните монети от 2 евро е емисията, посветена на принцеса Грейс Кели.

Монетата е издадена през 2007 г. по повод 25 години от смъртта на легендарната актриса и принцеса на Монако. Ограниченият тираж от само 20 000 броя я превръща в една от най-желаните монети сред колекционерите по целия свят.

Докато преди години цената ѝ е била около 120 евро, днес добре запазените екземпляри могат да достигнат стойност от близо 5000 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com