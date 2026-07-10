Хърватското село, където щъркелите са три пъти повече от хората

Разположено близо до Лонско поле, най-голямата влажна зона в Хърватия, малкото село се превърна в истински символ на хармония между хора и птици. Тук белите щъркели са три пъти повече от местните жители, а през 1994 година Чигоч получава престижното признание да бъде обявено за първото Европейско село на щъркелите в света.

Гнезда там, където никой друг не гнезди

Докато в повечето части на Европа щъркелите избират да изграждат гнездата си в гори, скали или отдалечени крайбрежни зони, в Чигоч птиците правят нещо необичайно - строят масивните си гнезда директно върху покривите на къщите и старите селски хамбари.

"Тук те живеят в тясно съжителство с хората", обяснява Давор Анзил от информационния център на селото.

Близостта до влажната зона осигурява всичко необходимо за птиците - обилна храна и идеална среда за гнездене. Но истинската причина, поради която популацията оцелява устойчиво поколения наред, са самите хора от Чигоч.

Уважение, предавано през поколения

Пенсионерът Мариян Белошевич е един от пазителите на тази традиция. Всяка година едно и също гнездо се появява отново на неговия покрив - и той никога не е и помислял да го премахне.

"Щъркелите са били тук и преди мен. Не виждам как бих могъл да премахна гнездото им или да ги прогоня. Те продължават да се връщат тук. Това е техен навик и аз много уважавам природата", казва Белошевич.

Тази философия, да отстъпиш място на нещо, което е било тук преди теб, е самата същност на Чигоч.

Сянка на несигурност над бъдещето

Все повече млади хора напускат селото за градовете, а с намаляването на населението намалява и грижата за старите покриви. Когато къщите опустяват и не се поддържат, гнездата, изградени върху тях, стават нестабилни - а с тях е застрашено и бъдещето на щъркелите.

Въпреки трудностите, духът на общността остава непроменен. Местните продължават да следят всяко обитавано гнездо и да помагат на птиците в беда, когато е нужно.

Дали Чигоч ще успее да запази титлата си на Европейско село на щъркелите през следващите десетилетия - само времето ще покаже. Но засега, в това малко ъгълче на Хърватия, човекът и природата продължават да си дават мълчаливо обещание - да си пазят взаимно мястото под слънцето.

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