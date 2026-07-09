Тежка лятна буря удари наш голям град, в друг всичко е бяло ОБНОВЕНА

Лятна буря със силен дъжд и мощни пориви на вятъра нанесе щети в Стара Загора. Това съобщи в профила си в социалната мрежа Фейсбук кметът на града Живко Тодоров.

По думите му до момента са получени сигнали за 8 паднали дървета, като заради паднало дърво върху пътното платно е затворен участъкът на ул. "Гурко" при кръстовището с ул. "Парчевич".

На място се работи по разчистването и възстановяването на нормалното движение.

"Имаме скъсани участъци от контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Всички сигнали се обработват", допълни Тодоров.

Кметът на Стара Загора съобщи още, че отговорните служби ще останат на дежурство през цялата нощ, за да отстраняват последствията от бурята и да реагират на новопостъпили сигнали.

Буря, придружена от градушка, нанесе щети по земеделската продукция във великотърновските села Козаревец и Джулюница.

За кратко градините на хората са побелели от ледени късове с големината на лешник.

Няма щети по сградите, няма наводнени домове и приземни етажи, както и щети по инфраструктурата.

"Всичко се белее от градушката в с. Козаревец обл. В. Търново", предава Метео Балканс.

Към 19:20 ч. силна буря връхлита Елхово, като се очакват материални щети. За съжаление, тя вероятно ще нанесе сериозни поражения на земеделската продукция в района. Към този момент буря преминава и над Шумен, като се очаква да достигне Варна в рамките на следващите два часа.

За днес издадохме предупреждение от ниво 2 за гръмотевични бури.

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