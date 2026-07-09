Шести сме в света, младите у нас бият всички по точки

Политологът Адриан Кирилов заяви, че България е на шесто място в света по време, прекарано в TikTok, като предупреди, че социалната мрежа оказва все по-силно влияние върху младите хора.

В предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR той обясни, че платформата е по-ангажираща от останалите социални мрежи, защото привлича вниманието на аудитория, чието критично мислене все още се развива.

„TikTok се превръща в катализатор на всичко, което се случва в обществото“, посочи Кирилов.

По думите му над 60% от хората между 18 и 24 години използват активно приложението, а около 30% от потребителите са на възраст между 25 и 34 години.

Влияние върху мисленето

Според политолога кратките видеа се възприемат изключително бързо, което може да намали способността на хората да анализират критично информацията.

„Това води до ограничаване на критичното мислене и влияе върху начина, по който вземаме решения“, каза той.

Кирилов предупреди, че подобна среда може да улесни разпространението на популистки послания сред млади хора с по-ниска политическа култура.

Не само рискове

Въпреки това експертът подчерта, че TikTok не бива да бъде демонизиран.

Според него платформата може да бъде ценен инструмент за образование, комуникация и професионално развитие. Той даде пример с младите хора, които развиват умения за обработка на видео, дигитален маркетинг и създаване на съдържание – компетенции, които все по-често се търсят на пазара на труда.

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