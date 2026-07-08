Новата мания на поколението Z: Парфюмите вече не се носят по един, а на пластове

Парфюмите вече не са просто последният щрих към визията. За все повече представители на поколението Z ароматът се превръща в начин за себеизразяване, а новите тенденции „scentmaxxing“ и „scent layering“ бързо набират популярност в социалните мрежи.

Какво е „scentmaxxing“?

Терминът описва стремежа човек да мирише приятно възможно най-дълго и по-интензивно. Това се постига чрез комбинация от ароматни продукти – душ гел, лосион за тяло, парфюм, ароматен спрей и дори масла със сходни или допълващи се нотки.

А какво означава „scent layering“?

Това е техниката на наслояване на различни аромати, за да се създаде индивидуален парфюм. Вместо да използват само един аромат, много млади хора комбинират два или повече парфюма, за да получат уникално ухание.

Тенденцията се разпространява светкавично в TikTok и Instagram, където милиони потребители споделят любимите си ароматни комбинации.

Големите компании вече печелят

Популярността на тези тенденции вече се отразява и на пазара.

Козметичният гигант Estée Lauder отчита засилен интерес към парфюмите си сред младите потребители. Компанията инвестира в нови продукти и ароматни линии, които насърчават комбинирането на различни ухания.

Според експерти именно поколението Z променя начина, по който хората купуват парфюми. Вместо една любима бутилка за всички поводи, все повече потребители изграждат цяла „ароматна колекция“, която сменят според настроението, сезона или повода.

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