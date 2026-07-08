Билката, която Димков наричал приятел на стомаха

Сред десетките билки, описани от Петър Димков, едно растение заема специално място – лайката.
Народният лечител я препоръчва при усещане за тежест след хранене, подуване, газове и лек стомашен дискомфорт. Именно затова я нарича един от най-добрите приятели на храносмилателната система.
Лайката е известна със своите успокояващи свойства. Съдържа естествени съединения, които могат да подпомогнат отпускането на гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт и да намалят усещането за напрежение.
Димков препоръчва запарка от една супена лъжица сушени цветове в чаша гореща вода за около 10 минути.
Чаят се пие бавно, най-добре след хранене.
Освен за стомаха, лайката традиционно се използва и за успокояване на нервното напрежение и за по-лесно заспиване.
Съвременните научни изследвания също показват, че лайката съдържа вещества с противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Въпреки това тя не е заместител на лекарската консултация, особено при силни или продължителни стомашни оплаквания.
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