Отиде си знакова фигура от подземието у нас

Една емблематична фигура от бургаския ъндърграунд от началото на век - Костадин Бесов-Бяса, е починал вчера, съобщиха негови близки. Той е издъхнал на 49-годишна възраст след кратко боледуване, а погребението му ще е днес в 15 часа в Гробищния парк на Бургас.

Смъртта му бележи финала на една забележителна и изпълнена с обрати житейска история в морския град.

Преди две десетилетия името на Бяса редовно присъстваше в регионалните полицейски хроники. Впоследствие той бе осъден на три години затвор по обвинение в рекет и изнудване. По онова време никой не предполагаше, че този житейски сблъсък ще отвори напълно нова страница в биографията му, пише Флагман.

Престоят зад решетките на Бургаския затвор обаче разкри една неподозирана, дълбоко творческа страна на неговия характер. Вместо да потъне в сивотата на изолацията, Бесов впрегна артистичния си талант и изрисува коридорите на пандиза. Стените на общите помещения оживяха под неговата четка, превръщайки го в единствения по рода си затворник-художник. Това необичайно творчество му спечели славата на многолик персонаж, който носи силен дух под суровата външност.

След като изтърпя наказанието си и излезе на свобода, Костадин Бесов отново попадна под светлините на прожекторите в напълно неочаквана роля. През зимата на 2013 година той изненадващо се появи на кастинга за мащабното приключенско риалити шоу „Къртицата“. Този опит за телевизионна изява остана и последната му стъпка в публичното пространство.

През последното десетилетие от живота си обаче Бяса въобще не приличаше на стария образ от миналото. Той се превърна в изключително спокоен, тих и смирен човек, който умишлено странеше от конфликти и проблеми. Комуникираше само с много тесен кръг от верни приятели и съзнателно търсеше уединението пред шума на бургаските улици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com