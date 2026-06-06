След нападението над автобус! Кметът на Бургас със силни думи за контрольорката и шофьора

Кметът на Бургас Димитър Николов излезе с пост в социалните мрежи по повод инцидента с мъжа, който заплаши с нож кондукторка и водач на автобус от градския транспорт на морския град. Както "Стандарт" вече съобщи, неадекватен човек заплаши с нож кондукторка, взе портфейла ѝ с оборотните пари и рани шофьора при опит да отклони и отвлече движещ се по линия №12 автобус в посока терминал "Славейков" в морския град.

След като ограбил кондукторката, мъжът започнал да блъска по кабината на шофьора с искане за промяна на маршрута. Нападателят сам позвънил на тел. 112, като заявил, че ще отвлече автобуса, и отправил заплахи за саморазправа към намиращите се вътре пътници.

Ето какво написа Димитър Николов в личния си фейсбук профил:

Днес двама служители на „Бургасбус“ бяха заплашени с нож от развилнял се млад мъж в автобус. Всичко се е случило пред очите на тийнейджъри и жени, които са били сред пътниците.

Митко Димитров е шофьор на автобуса, а Катерина Радева - контрольор. Обикновени и почтени хора.

Преди малко се видях с тях. Стресът, който са преживели не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях!

Въпреки заплахите, шофьорът е продължил да управлява автобуса и е успял да спре на следващата спирка, за да слязат пътниците. След това се е отправил към автобусния терминал, където колегите им са се притекли на помощ.

Благодаря на полицията, която е реагирала незабавно.

Благодаря и на тийнеджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно, въпреки че и към тях са били отправени заплахи! Ако четат този пост, бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично!

Вярвам, че извършителят ще понесе най-строгото наказание на закона!

Иска ми се още да вярвам, че нормалността все някога ще надделее над бруталната агресивност.

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