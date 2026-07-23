Синът на Весела Лечева управлявал огромен бизнес за милиони

Мартин Велев, синът на Весела Лечева и бизнесмена Манол Велев, е бил познат сред близките и партньорите си като земен, общителен и харизматичен човек. Хора от обкръжението му го описват като точен и отговорен предприемач, който поддържал контакт не само с приятелите си, но и с всеки, потърсил съдействието му.

В професионалното си развитие той наследил част от деловите качества на своя баща, както и интереса му към тениса. Велев е бил заместник-председател на Българската федерация по тенис и е отделял средства и внимание за развитието на спортната инфраструктура в страната.

Според оценки на икономически анализатори стойността на активите, управлявани от него заедно с вуйчо му Даниел Лечев, надхвърляла 100 млн. евро. Мартин Велев е участвал в повече от 30 дружества като собственик, управител или член на ръководни органи.

Основна част от семейния бизнес е съсредоточена в „Ем Ви Еф Холдинг“, създаден от Манол Велев. Портфолиото включва хотелиерство, туризъм и други икономически дейности. Сред по-известните обекти са хотел „Вега“ в София, Интерхотел „Черно море“ във Варна, хотел „Белвю“ в Слънчев бряг и хотел „България“ в Бургас.

През 2022 г. край Казанлък отваря врати петзвездният комплекс Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, изграден с инвестиция, оценявана на 22 млн. евро. Семейният холдинг е свързан и с казината „Сезам“, управлявани основно от Даниел Лечев.

Смъртта на Мартин Велев остави съпругата му Ана-Мария и двете им деца. Тя ражда второто им дете десет дни след инцидента, а по-голямата им дъщеря Ваяна е родена през октомври 2022 г, пише Народ.бг.