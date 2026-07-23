Нов удар от времето до часове! Циклон носи нещо страшно

Нов удар ни нанася времето до часове. Циклон носи бури и градушки. Той ще премине утре през страната, предизвиквайки интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки, преди температурите да се повишат постепенно през събота и неделя.

"Утре бързо ще премине циклон през страната, като ще донесе както захлаждане, така и интензивни валежи от южните части от нашата страна. Те ще бъдат придружени от гръмотевици, има и условия за градушки. Температурите ще се понижат слабо и ще бъдат между 22 и 27 градуса", каза синоптикът Петър Янков за "България сутрин".

През почивните дни температурите ще се повишат

"В събота температурите ще бъдат между 26 до 29-30 градуса. В сутрешните часове ще има повече облаци по Черноморието. Ще има превалявания. Същото се отнася и за планините, там в събота срещу нощта е възможно да превали мокър сняг. Но бързо ще се затопли. В следобедните часове в събота ще има повече слънчеви часове", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

В неделя ни очаква предимно слънчево време

"Валежите във вчерашния ден бяха най-сериозни в районите около Варна, също така и по Южното Черноморие - между 30 и 50 литра на квадратен метър. Тези валежи, съчетани с непочистените отходни инсталации, създават проблеми и условия за наводнение по пътищата. Застрояването си оказва влияние", коментира синоптикът.

В следващите дни температурата на морската вода ще бъде 25-26°.

"В събота ще бъде по-ветровито, ще има по-големи вълни, но в неделя вълнението ще отслабне, температурите ще се повишават - до 30 градуса. Валежи се очакват в неделя вечерта в северозападните части на страната. В понеделник се очакват до 15-20 литра на квадратен метър в централните части от страната и по Черноморието. Това са последните валежи от този дъждовен период", подчерта синоптикът.

След това ни очаква продължителен сух период

"В четвъртък и петък температурите в югозападните региони ще достигнат 40 градуса. Тази гореща вълна ще поддържа високи температури и у нас до 5-6 август ни очакват високи температури", добави Янков.

Повече валежи се очакват през третата десетдневка на август - след 20 август.