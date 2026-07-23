Как Демерджиев превзе пловдивския „Квартал на богатите“

Фирма, в която е съдружник, изкупувала ниви на безценица, сменила им статута за жилищни сгради при служебния кабинет, в който настоящият МВР шеф беше и вицепремиер

Фирмата придобила близо 10 дка в пловдивското с. Марково срещу мизерните 63 000 лева – до 9 пъти по-ниски от пазарните

20 имота, 12 от които ниви в станалото известно като „Квартала на богатите“ пловдивско село Марково, както и парцели с УПИ и постройки в също толкова атрактивния Симеонов град. Три апартамента в Пловдив, единият от които с големината на цяла съща – 197 кв.м. Цял автопарк, включващ моторна лодка, Мерцедес, BMW и дори Порше за 1795 лева (както Демерджиев сам е посочил в декларацията си). Вземания за почти милион – 310 000 лева даден заем и 570 000 лева от цесия, а също мастити резерви „пари в наличност“ – т.е. кеш, които в един момент са били в размер на 520 000 лева.

Декларациите, подадени от настоящия МВР шеф в публичния регистър на имотите на властимащите в предното му битие на министър (на правосъдието, а след това на вътрешните работи) в три служебни кабинета – на Стефан Янев и на Гълъб Донев, и да не си даде сметка, че е на безапелативния топ 3 в ранглистата на най-заможните членове на Министерски съвет. По-внимателното вглеждане впрочем показва и друго. И то далеч не се ограничава до разминаванията в посочените стойности (в началото апартаментът от 197 кв.м. се указва, че е бил закупен за 30 000 лева, но две декларации по-късно е поправен на 300 000 лева).

Нито до будещата недоумение сума, за която Демерджиев посочва, че съпругата му Анета се е сдобила с луксозното Порше – 1795 лева.

А най-вече във факта, че макар адвокатската професия да е нелошо платена, то няма законово обяснение за милионите, притежавани от МВР шефа,

освен ако не е открил „философския камък“, което е силно съмнително.

Като се оказва, че декларираното официално от него (бел. р. макар кабинетът „Радев“ да е на власт от вече два месеца и половина, в публичния регистър към Сметната палата все още не са получени и публикувани декларациите на членовете му) първо – вече не е актуално и второ - то е само скромна част от всички авоари, притежавани от Демерджиев и съпругата му. Причината е, че той използва дупка в закона и премълчава имуществото на фирмите, в които продължава да има дялове, както и тези, които са собственост на жена му. А те се оказват със сериозни авоари в земи и ниви, както става ясно от имотния регистър към Агенцията по вписванията.

Вниманието към този факт беше заострено днес от депутата от ДПС Хамид Хамид, който обяви, че според партидите в имотния регистър, Демерджиев и половинката му към момента са собственици на общо 17 имота – цели 4 апартамента и 13 ниви на обща декларирана по документи стойност 368 351 лева, като през годините цифрата е била още по-внушителна – съответно 10 и 20. Сумата на продадените активи е в размер на други 352 158 лева. Още по-внушителен е имотният портфейл на дружествата, в които Иван и Анета Демерджиев имат и/или са имали дялове – общо 7 на брой. Тяхно притежание са били общо 362 поземлени имота, 7 апартамента и 42 други обекта – складове и дори бензиностанция. Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на юридическите лица е 16,3 милиона лева, а по актовете на продажба – 9,9 милиона лева, както подчерта Хамид, като допълни, че

материалният интерес на всички описани покупки е 26,3 млн. лева.

Мащабен паричен поток, който не може да бъде обяснен нито с адвокатски хонорари (освен ако Демерджиев не е работил по някоя от търговските сделки за стотици милиони, каквито и у нас е имало през последните двадесет години, но са публично известни и се броят на пръстите на едната ръка), нито с министерската заплата на Демерджиев и повдига редица въпроси. Най-вече откъде е дошъл. Именно заради необяснимия произход на тези милиони, от ДПС обявиха, че са изпратили справката до Софийската градска прокуратура. Дали и кога държавното обвинение ще започне проверка предстои да се види, но справките в търговския и имотния регистър на България повдигат още цяла поредица въпросителни дали внушителното богатство на семейство Демерджиеви не е резултат от прилагане на незаконни схеми и погазване на нормативната уредба на страната.

А също – и на търговия с влияние.

Именно тези съмнения поражда партидата в имотния регистър на най-имотното от дружествата, в които участва фамилията - „Индъстриъл пропъртис дивелъпмънт“ (И.П.Д.). Иван Демерджиев притежава една трета от него, делейки собствеността му поравно с още двама съдружници – „Ви ейч инвест къмпани“ на бизнесмена Владимир Христев и „Реал ММ“ на друг пловдивски бизнесмен - Младен Младенов.

Създадена през есента на 2019 г., разрастването на фирмата реално започва през 2021 г. и любопитно съвпада със смяната на адвокатското амплоа на Демерджиев и влизането му в изпълнителната власт. Първо като зам.-министър на правосъдието в първото служебно правителство на Стефан Янев, а след това и като министър на правосъдието във втория му кабинет. Въпросната година И.П.Д. започва да изкупува ниви на кило в близките до Пловдив села, за да достигне до настоящите си авоари, наброяващи 89 поземлени имота, 42 обекта и дори един апартамент в София – жилище от 127 кв.м. в новия тузарски квартал на столицата, строящ се в местността Кръстова вада, придружено с парцел от над 3,5 дка и гараж и придобито през есента на 2023 г., с което фирмата завършва имотния си портфейл. За периода от 2021 г. до 2023 г. обаче акцентира главно върху придобиването на земеделски земи, като особено масирана е инвазията в пловдивското с. Марково, станало известно като „Квартала на богатите“. От лятото до зимата на 2021 г. И.П.Д. успява да изкупи при 5 сделки с физически лица над 9,5 дка земеделска земя четвърта категория в местността „Исака“ на селото за

абсурдно ниската сума от общо 63 000 лева или по средно 6,6 лева на квадрат.

Казваме абсурдно ниска, защото единият от имотите, размер на 2,2 дка, е придобит за 9700 лева (4,4 лева на квадрат) според описаното в имотния регистър. Други три – за 17 798 лева (9,7 лева на квадрат) и само петият за 34 911 лева (19 лева на квадрат). В същото време, справката в сайтовете за продажба на земи, показва, че през средната цена на земеделската земя без статут за застрояване е вървяла от 20 до 50 лева на квадрат или иначе казано – от 3 до 9 пъти по-високо.

Уточнението за статута е особено важно, защото в началото на 2023 г., въпреки дългогодишните безуспешни опити на собствениците на тези земи да получат право на застрояване преди да ги продадат на безценица на Демерджиев и компания, чудото се случва. На 30 март 2023 г. Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието променя статута на десетки ниви, като дава право на собствениците им да ги застрояват. В решението са и вече описаните имоти, като изрично пише, че промяната дава карт бланш за „жилищно строителство“. При положение, че те граничат един с друг, това решение дава зелена светлина за издигането на цял комплекс. Към момента, квадратният метър в Марково за земя с УПИ върви средно по 200 лева, като може да стигне дори до 300. Така равносметката показва, че пазарната стойност на закупените срещу мизерните 63 000 лева близо 10 дка е поне 2 млн. лева или почти един милион евро.

Откъде идва разликата?

Любопитният момент тук е, че през 2021 г., заради кризата с COVID 19, с. Марково вече беше насред имотен бум. Именно затова въпросът защо въпросните лица са продали земите си буквално за жълти стотинки на И.П.Д. е изключително резонен. А отговорите не са много и все опират до схеми за укриване на данъци. В единия вариант сумите, на които са били декларирани сделките, са били умишлено занижени, което е често срещано погазване на закона, целящо намаляване на данъка, който трябва да плати на хазната купувачът.

Има и втори вариант, който впрочем беше обект на медийни разследвания. Преди две години в. „Уикенд“ разкри, че МВР шефът е бил разследван от Антикорупционната комисия, НАП и прокуратурата в Пловдив за укриване на данъци и пране на пари заради поредица от сенчести имотни сделки, направени именно през фирмата „Индъстриъл пропъртис дивелъпмънт“. Според статията, схемата, прилагана от Демерджиев и съдружниците му ги е обогатила с общо над 5 млн. лева, като през фирмата те ударно изкупували стотици декари земеделски земи, които собствениците им продавали за жълти стотинки, след като години наред не успявали да сменят статута им и да ги застроят. Според свидетелствата им, на всеки техен опит, от земеделското министерство отсичали, че статутът не може да се промени. В момента, в който фирмата на Демерджиев придобива земите, обаче, ведомството променяло статута. А междувременно, за да не плащат местния данък, генериран от имотите, фирмата ги прехвърлила в специално създадени буферни дружества, които от своя страна ги ипотекирали в полза на фирмата. Така данъкът оставал дължим от буферните дружества. При продажбите на парцелите, сделките били изповядвани на тройно и четворно по-ниски от реалните цени, а укритите данъци, според разследващите, били в размер на стотици хиляди левове. Към момента така и не е ясно какво изобщо се е случило с това разследване.

Укриването на данъци и ужилването на хазната далеч не са единствените обосновани съмнения. Историята със земите, придобити от фирмата, в който Демерджиев е съсобственик,

повдига и въпроса за евентуална търговия с влияние.

Причината е, че на 30 март 2023 г., когато Министерството на земеделието взема решението за промяна на статута на земите в с. Марково, начело на държавата отново е служебен кабинет – този на Гълъб Донев, в който Демерджиев е не само вътрешен министър, но и вицепремиер. А министър на земеделието е друг пловдивчанин – Явор Гечев, който в момента е депутат и шеф на земеделската комисия в НС от „Прогресивна България“. Това, ако не е явен конфликт на интереси! Само че Демерджиев дори не го е декларирал. Защо ли?!

Всички тези факти впрочем показват само едно – че за настоящия МВР шеф погазването на законите, е меко казано традиция. Както доказа и PNR-гейт и делото му по разследването за завишената цена на обществената поръчка за документите за самоличност. И вместо да е начело на поста, призван да пази именно законността, трябва да е на подсъдимата скамейка за скандала с документите за самоличност и да дава показания пред разследващите за останалите афери, в които е замесен.