Скъпото българско МВР стана европейски шампион

България е на първо място в Европейския съюз по размера на разходите за вътрешен ред и сигурност, обяви членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. По думите му страната отделя за сектора с над 30% повече от средното европейско ниво, без системата да е преминала през необходимите структурни промени.

Синдикатите в МВР също признават нуждата от реформа и настояват за анализ, който да покаже кои звена се дублират и къде служителите са недостатъчни. Разногласията са основно около броя на работещите пенсионери и обхвата на социалните привилегии.

Над 30% над средното за ЕС

„Единственото нещо, в което България е шампион по разходи, е вътрешният ред и сигурността“, заяви Дацов пред Нова телевизия.

Той посочи, че разходите за системата надхвърлят средните за Европейския съюз с повече от 30%. В същото време МВР остава една от най-затворените държавни структури и през последните три десетилетия не е било подлагано на цялостен преглед на публичните разходи.

Според Дацов допълнителен натиск върху бюджета са създали и автоматичните механизми за увеличение на средствата, въведени преди две години. Така разходите растат независимо от това дали са извършени реформи и дали ведомството работи по-ефективно.

Проблемът не е в полицаите на улицата

Членът на Фискалния съвет подчерта, че голямото натрупване на служители и средства не идва от хората, които работят на терен.

Според него проблемът е в несъразмерно големите структури извън оперативната дейност. Именно там трябва да се търсят дублиращи се функции, излишни звена и възможности за по-разумно разпределяне на ресурсите.

Заместник-председателят на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР Емилиян Недялков се съгласи, че промяната е неизбежна. „От години настояваме да бъде извършен структурен и функционален анализ“, заяви той.

По думите му този преглед трябва да покаже къде има дублиращи се или ненужни структури и в кои райони са необходими повече полицаи.

Спор за работещите пенсионери

В публичното пространство бяха цитирани данни, според които всеки четвърти служител на МВР е достигнал пенсионна възраст. Това би означавало около 11 000 души при общо приблизително 46 000 заети.

Недялков оспори тази сметка и обясни, че тя включва натрупани данни от 2015 г. насам. Част от хората, които са се пенсионирали през този период, впоследствие са напуснали системата и вече не работят в нея.

Според изчисленията на синдиката реалният брой на служителите, които едновременно получават пенсия и продължават да работят в МВР, е между 5000 и 5500 души.

Кой трябва да се пенсионира по-рано

Другата спорна тема е правото на ранно пенсиониране и получаването на обезщетение от 20 заплати при напускане на системата.

Според Любомир Дацов в България е нарушен основният принцип, по който трябва да се предоставят подобни преференции. „Ранното пенсиониране е присъщо на хора, които работят под вода, под земята или във въздуха“, коментира той.

Дацов предупреди, че пенсионната система е силно изкривена и недостигът в нея се покрива от данъците на всички граждани. Така обществото плаща за привилегии, които според него не винаги са обвързани с реалния риск на професията.

Администрацията няма тези привилегии

Емилиян Недялков уточни, че не всички служители на МВР имат право на ранно пенсиониране и обезщетение от 20 заплати.

Хората, които работят в деловодството, финансите, счетоводството, логистиката, снабдяването с облекло и поддръжката на автомобилите, не се ползват от тези възможности.

Според синдикатите реформата не бива да се свежда до механично съкращаване на хора или отнемане на права. Необходим е реален анализ, който да отдели оперативните служители от администрацията и да покаже къде огромният бюджет на МВР действително се превръща в повече сигурност за гражданите.