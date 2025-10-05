Голяма промяна с издаването на лични документи! Ще има и нови цени
МВР предупреждава гражданите да побързат с подмяната си до края на 2025 г., докато важат старите цен...
МВР предупреждава гражданите да побързат с подмяната си до края на 2025 г., докато важат старите цен...
Мащабна акция на МВР и прокуратурата срещу наркоразпространението и онлайн търговията на опасни веще...
Насилието срещу униформени е посегателство срещу самата институция
Това стана ясно на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Мак...
В момента той е изпълняващ функциите на поста
Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки, каза вътрешният минис...
Под неговото ръководство се работи добре, каза вътрешният министър
Днес той е представен пред ръководния състав на Областната дирекция
Все по-рядко установяват хора употребявали райски газ
Пострадалата кола е с гръцка регистрация и вероятно е дошла от Гърция
Проверки се правят и на един от най-големите пазари за животни в областта
Към момента от МВР не коментират официално акцията
Той обаче не е замесен в аферата с райския газ
Абсурден опит за заобикаляне на закона в столицата
Вътрешното министерство често бива натоварено с отговорности и изисквания, които не са изцяло негови
Контролните органи ще съставят акт на фирмата, стопанисваща складовете
Той коментира и сблъсъците с участие на протестиращи в петък
Става дума за Явор Хайтов от групата на Ахмед Доган
След случая с Явор Георгиев във Варна от МВР обявиха, че купуват тактически елечета, на които да се...
Няма превишаване на полицейските правомощия, те са си изпълнили правилно задълженията, казва експерт