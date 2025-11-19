Щракат белезници на служители на ареста във Варна

Изненадваща акция по претърсване на ареста се проведе във варненския затвор. Проверката идва след заповед на правосъдния министър Георги Георгиев, става ясно от съобщение на ведомството му от рано тази сутрин.

Задържани са петима служители от надзорно-охранителния състав. Акцията е организирана съвместно с ръководителя на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов и служители на Окръжна прокуратура-Варна и ОДМВР-Варна.

„Малко след 4 ч сутринта беше обявена учебна тревога и започна претърсване на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на автомобилите“, посочва ресорният министър.

При претърсванията са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.

„В последните няколко месеца по моя заповед се извършват изненадващи проверки на територията на различни затвори и арести. Целта е да не допускаме внасяне на забранени вещи, основно мобилни телефони и наркотични вещества, сред лишените от свобода“, допълва министърът.

