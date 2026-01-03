Трагедия заради бурята на Витоша! Терзиев с първи думи ОБНОВЕНА

Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша. По информация на bTV инцидентът е станал на ул. „Беловодски път“ към Копитото около 10 часа.

Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.

Дървото пада върху колата, убивайки майката, предава Бтв.

По данни на Спешна помощ линейката е тръгнала веднага, след като е получен сигнала - в 9:45 ч.

По време на движението дърво внезапно се е прекършило и е паднало върху автомобила. Ударът е бил фатален за жената, която е загинала на място. По първоначални данни останалите пътници не са пострадали.

В своя позиция кметът на София Васил Терзиев изказва съболезнования на семейството и близките на младата жена.

„Това е тежка човешка загуба. Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“. Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите. В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността“, заявява Васил Терзиев.

