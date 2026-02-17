Разкриха тайния план на Калушев. Искал е да създаде...

Покойният Ивайло Калушев е имал намерение да изгради будистки храм в гората край ботевградското село Краево. Това разкри негов бивш духовен последовател, цитиран от bTV. По думите му проектът е бил част от по-широка идея за създаване на затворена духовна общност далеч от погледите на обществото.

До 2012 г. Калушев живее в собствен имот в селото. Именно там приема и едно от първите деца, доведени от родители с цел възпитание и менторство. Имотът представлява отдалечена къща в гориста местност, която по данни от Имотния регистър е негова собственост в периода 2006-2012 г., след което е продадена на семейството на непълнолетния тогава Валери.

Собствеността впоследствие е вписана на името на момчето. При посещение на адреса не е открит никой. Кметският наместник на селото Красимира Димитрова разказва, че Калушев е бил с адресна регистрация в Краево до около 2017 г., но не е поддържал близки контакти с местните жители.

„Не общуваше много с хората от селото. Виждала съм ги с АТВ-та да се качват нагоре към гората. По едно време имаше и едно момиче - Невена. Тя също беше адресно регистрирана тук“, посочва Димитрова. Спомените на жителите за присъствието му остават оскъдни.

Още през 2010 г. Валери, вече пълнолетен, е доведен в Краево заради проблеми с употребата на марихуана. По-късно пътува с Калушев до Мексико, където живее няколко години. След завръщането си в София заявява, че отношенията между тях са се влошили и твърди, че е станал жертва на сексуална експлоатация.

Историята бе разказана в две последователни интервюта. Майката на Валери - София Андреева публично заявява, че не вярва на обвиненията на сина си.

По данни на службите Валери е подал сигнал в МВР през 2022 г., но впоследствие се е отказал да свидетелства поради притеснения.

