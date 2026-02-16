Умопомрачително! Майката на Валери взриви Фейсбук - ето за какво призова

София Андреева, майка на Валери Валериев, който е бил част от групата около Ивайло Калушев, публикува остра позиция в социалните мрежи, с която призова за съдебни действия срещу собствения си син. Изявлението ѝ бързо привлече внимание и предизвика вълна от коментари онлайн.

В публикацията си Андреева се обръща директно към близките на жертвите с призив да потърсят съдебна отговорност от Валери Валериев. Тя заявява, че настоява и за проверка с полиграф и подчертава, че самата тя е готова да се присъедини към подобно искане.

Изявлението предизвика широк отзвук и раздели мненията в интернет. Част от потребителите подкрепиха позицията ѝ като смела и принципна, докато други поставиха под съмнение мотивите зад подобен публичен призив.

Темата около случая „Петрохан“ продължава да бъде във фокуса на общественото внимание, а нови изказвания и реакции поддържат напрежението около казуса. Случаят остава предмет на обществен дебат и следи внимателно както от медиите, така и от институциите.

По-късно Андреева написа и друг пост, посветен на органите на МВР. По думите ѝ тя им съчувства.

"Обратното на това, което мислят хората , изпитвам симпатии към хората от МВР. Съчуствам им за помията, която пръска и по тях. Фактът, че Иво е организирал съвместни обучения, говори за това, че е видял човеци сред тях. Както във всяка друга професия и сред тях има подлеци, корумпирани или некадърници. Такива има и сред лекарите и сред учителите. Не се съмнявам, че има доблестни мъже и жени , които от деца са мечтаели да бъдат защитници на хората. Системата обаче е прогнила. Знаем, че една мърша заразява цялото стадо", написа тя.

