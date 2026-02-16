Калушев оставил завещание! Кой го наследява

Случаят "Петрохан" продължава да бъде мистерия в доста отношения, макар и да се разплитат различни сюжетни линии. Пред акемварата на Нова телевизия говори майката на 22-годишния Николай Златков – Ралица Асенова.

"Реших да говоря отново, защото това, което се случва, е нечовешко отношение към жертвите и техните близки. Не смятам, че това трябва да продължава”, каза тя.

Ралица посочи, че познава Деян Илиев, който е открил трите тела на „Петрохан”. Жената обясни, че точно той ѝ е казал, че хижата гори и че има трима загинали. „Изпаднах в истерия, затворих телефона, започнах да звъня на всички, но телефоните им бяха изключени. После върнах обаждането на Деян и го попитах откъде знае, че това за загиналите. Тогава той ми каза – бяха наредени пред хижата един до друг. От него не разбрах, че са убити с огнестрелни рани. Казах му, че тръгвам нагоре, но той ме спря и каза, че трябва да намерим останалите”, обясни майката.

Деян е споделил на Ралица, че предходния ден е видял тримата убити - Ивайло, Дечо и Пламен, на хижата и „всичко е било наред”. За другите трима – Ивайло, Николай и 15-годишното момче, са знаели, че са с кемпера на морето.

Майката каза още, че е изключително притеснена и „ужасена” за Деян и неговата приятелка. Телефоните и на двамата са изключени, допълни тя.

Последният път, когато е говорила с Деян, е било, когато той е бил на хижата с разследващите. Обещал ѝ, че после, като приключи, ще се чуят отново. След това е спрял да чете съобщенията, които му е изпращала. На следващия ден вече не ги получавал. „Ходихме, търсихме го на къщата, не можахме да го намерим. Надявам се да се е покрил. Изключително съм притеснена”, допълни тя.

Жената подчерта, че е дала показания доброволно.

Ралица каза още, че Деян не ѝ е казвал, че е получавал съобщение преди това от Ивайло Калушев.

„Той ми каза: „Моля те, бъди внимателна, ако видиш нещо нередно, звънни на 112. Тогава го попитах: „Ти смяташ ли, че това е умишлено?” Той каза: „Да, категорично”, разказа още майката на Николай.

По думите на жената всичко, което се случва е „чудовищно”. И допълни, че от момента на разпита смята, че се върви само по една линия на разследването – те са виновни.

Тя каза още, че е разбрала, че Деян е бил разпитван в продължение на 12 часа и в определен момент е отказал да отговаря. Тази информация е получила от разследващия полицай.

Ралица разказа още, че е разпитвана основно за Николай и как е заживял с Калушев. Тя е допускала, че всичко друго, което е споделила около Деян и „Петрохан”, е било записано от властите, но нейният адвокат я е информирал, че това не е случило.

Ивайло Калушев има завещание, заяви Ралица и допълни, че е съобщила това на полицията. Тя подчерта, че знае какво има в завещанието. Майката на Ивайло също има информация за съдържанието на документа. „Всичко, което той притежава, отива за двете деца”, допълни тя и посочи, че става дума за Николай и 15-годишното момче.

Тя беше категорична, че Калушев не е способен да извърши това, за което се говори, още повече с Николай и 15-годишното момче. „Ивайло е най-щедрият и най-добрият човек”, допълни още тя. И посочи, че той я е научил на емпатия.

Ралица беше убедена, че не е възможно да е била манипулирана от Ивайло.

Тя каза още, че никога не е давала пари и никога не е искано нищо от нея, дори е била спирана, когато е имала желание. За свидетеля Валери, който е бивш член на организацията и който е дал показания, че е живял с Калушев и твърди, че е имал сексуални контакти с него, каза, че трябва да се изкажат специалисти и психиатри и го призова да се подложи на детектор на лъжата. Тя беше категорична, че няма доверие на никого. И заяви, че се разграничава от всичко, което е казала и майката на Валери.

Асенова също така подчерта, че е убедена, че групата на Калушев не е работела с ДАНС. За Гранична полиция - неведнъж са били молени, заради оборудването, да участват в техни акции, допълни още тя.

Ралица заяви, че никога не е имала притсенения за групата на Калушев и я определи като "хармонична" и "братска". И каза още, че Николай е споделял с нея и винаги са били близки. „Моят син не е педофил, не е убиец, не е самоубиец", сподели още майката. „Той беше с изключително добро сърце и помагаше на всички”, каза още тя през сълзи. Ралица допълни още, че Николай е бил "изключително човешко същество, притежаваше сила, смелост, беше най-честният човек, когото познавам".

За 15-годишното убито момче сподели, че е „най-красивото създание, това дете беше нещо невероятно, винаги готово да се притече на помощ, беше щастливо и свободно”. За Ивайло Иванов – Ивей тя сподели, че е „човекът – Слънце, усмивка, изключително добър, интелигентен”. За Пламен Статев каза, че е много фин и благ човек, с когото са говорели с часове на най-различни теми. За Дечо Василев сказа, че е бил много добър и талантлив човек. Тя поиска публично извинение за близките на жертвите и за жертвите от всички официални лица. Също така заяви, че настоява за независимо разследване по случая. Обърна се към Илияна Йотова, омбудсмана, Европейската комисия по правата на човека и всички неправителствени организации, ангажирани с човешките права с молба за защита на всички близки на загиналите на "Петрохан" и Околчица, включително за Деян и неговата приятелка.

"Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали.", каза пред БНТ майката на Калушев, Стела Майсторова. "От дете е изключително буден и интелигентен", казва тя.

В 10-и клас е напуснал езиковата гимназия, в която е учил, като същото лято е изчезнал за около 3 седмици. Майката споделя, че когато се върнал Калушев е разказал, че е бил в пещера "Духлата" и се е интересувал как човек може да оцелява в природата. След като завършил средно образование във вечерна гимназия за кратко се интересувал от актьорско майсторство, а след това баща му го записал онлайн в университет в Ню Йорк приложна фотография. Според думите на майката Ивайло винаги е намирал време да пътува, няколко пъти е ходил в Непал.

"Оставаше за по месец в манастир и след време стана гуру", разказва още тя. По думите на майката на Калушев той не се е страхувал от смъртта.

"Правеше много луди неща и беше хладнокръвен в тях", допълва майката.

