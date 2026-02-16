Стартираме с дъжд и мъгла, но има и хубава новина

16 февруари започва с повишаващо се атмосферно налягане, което обаче ще остане по-ниско от обичайното за месеца – детайл, който метеоролозите следят внимателно в края на зимата, съобщават от НИМХ.

Над страната облачността ще бъде разкъсана, но следобед над източната половина ще стане предимно значителна. В югоизточните райони се очакват превалявания от дъжд. Максималните температури ще се движат между 8° и 13°, в София – около 8°.

В планините облаците ще са повече, макар и разкъсани. Следобед в масивите на Югозападна България и в Източна Стара планина ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Температурите ще достигнат около 5° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра.

По Черноморието преди обяд облачността временно ще намалее, но следобед отново ще се увеличи и вплътни, като се очакват валежи от дъжд. Времето ще бъде почти тихо. Максималните температури ще са между 6° и 10°. Морската вода ще остане студена – 5°–7°, а вълнението ще бъде слабо, 1–2 бала.

В столицата слънцето изгрява в 7:22 ч. и залязва в 17:59 ч. Продължителността на деня е 10 часа и 37 минути. Луната изгрява в 6:59 ч. и залязва в 16:54 ч., като фазата ѝ е ден преди новолуние.

