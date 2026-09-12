Нещо страшно стана на "Петрохан"! Внимание
Сняг и мъгла правят прохода много опасен
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Сняг и мъгла правят прохода много опасен
Лъчи огряват и морето, и планините
Температурите ще са между 8 и 13 градуса
Уикендът е с изненади
В София ще бъде около нулата
След вдигането на мъглата се очаква движението през протока да бъде възстановено отново
Температурите ще бъдат пролетни
Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла; в София - около 20°
Температурите без голяма промяна
Ще има мъгла и облаци
Пътният участък е затворен
Над планините ще бъде предимно слънчево
"Временно е ограничено движението в двете посоки на магистралата
Коментар на заместник-кмет на столицата
Събирания с кихащи, кашлящи, както и с хора с температура не бива да се правят, каза още той
Десетки полети бяха забавени или отменени от летище "Хийтроу" вчера, а проблемът продължава
Около и след обяд видимостта временно ще се подобри и ще преобладава слънчево време
Капан по пътя за Ихтиман
Минималните температури ще останат без съществена промяна - предимно между минус 3° и 2°
Максималните температури ще са 9°-12°