Метеоролозите предупредиха: Опасност за шофьорите

Сутринта на много места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност, което е опасно за шофьорите.

През нощта, след временно намаление на облачността, от югозапад ще започне увеличение на високата и средната облачност.

Вятърът в повечето места ще стихне.

Само в Дунавската равнина ще духа слаб до умерен западен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 5°.

По-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони.

В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

