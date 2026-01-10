Нещо страшно става в Европа, пълзи насам

Нещго страшно става в Европа. Бурята "Горети" връхлетя северните части на континента с ураганни ветрове и обилни снеговалежи, оставяйки хиляди домакинства без ток и предизвиквайки нарушения във въздушния и железопътния транспорт, предаде Ройтерс. "Горети" вчера достигна Великобритания, след което продължи да се движи към континентална Европа.

Държавните железници в Германия заявиха, че "Горети" едно от най-тежките метеорологични явления, засягали страната през последните години, предаде БТА.

Около 380 000 домакинства останаха без ток във Франция, предимно в Нормандия и Бретан. До обяд бе възстановено електроподаването към около 60 000 домакинства. "Горети" предизвика спирания на тока и в по около 60 000 домакинства в Шотландия и Англия. Обилни снеговалежи в английското графство Уест Мидландс наложиха преустановяването на някои железопътни услуги, а местните жители бяха призовани по възможност да не напускат жилищата си.

В Нидерландия днес бяха отменени полети, понеже се очакваше обилните снеговалежи да продължат след еднодневно затихване. Нидерландската Кралска авиационна компания (KLM) съобщи, че днес е отменила 80 полета от и до летище "Схипхол" в Амстердам. По-рано тази седмица "Схипхол" отмени стотици полети заради лошите метеорологични условия.

В северозападния френски район Манш снощи имаше ветрове със скорост над 150 км/ч. В Барфльор бе отчетен рекорд от 213 км/ч, което принуди националния железопътен оператор Ес Ен Се Еф (SNCF) да преустанови движението на влаковете между Париж и Нормандия.

Френската държавна енергийна компания Е Де Еф (EDF) заяви, че заради бурята "Горети" се е наложило да бъдат спрени два реактора в атомната електроцентрала "Фламанвил". Причината е, че природната стихия е предизвикала прекъсване на високоволтова линия.

Френските власти съобщават и за отнесени покриви и изкоренени дървета.

Германската държавната железопътна компания "Дойче бан" преустанови движението влаковете на дълго разстояние в Северна Германия.

Летището в Хамбург отмени около 40 полета, а планираният за утре футболен мач от Бундеслигата между Санкт Паули и РБ Лайпциг, беше отложен.

Германският автомобилен производител "Фолксваген" днес временно спря работата на завода си във Волфсбург, след като по-рано предприе същата мярка и в завода в си в Емден.

Унгарските власти изпратиха военнослужещи, които да помагат на шофьори, блокирани от обилния сняг.

