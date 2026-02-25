Тесла с газа. Ново постъпване

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 1,7 процента за март спрямо февруари, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:10 часа в сградата на КЕВР. Темата на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на нова цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за март от 32,85 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС за март.

КЕВР утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 32,30 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за март е с по-висока с 1,7 процента. За сравнение, през март 2025 г. цената, на която дружеството продаваше природния газ, беше 87,58 лева или 44,79 евро за мегаватчас, т.е. предлаганата цена за март т. г. е с 36,35 на сто по-ниска.

Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за цената на природния газ през март на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане.

