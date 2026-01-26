Цените на къщите в Родопите скочиха до небесата

Близо половин милион лева вече достигат градските къщи в Родопите. Влизането в Еврозоната се долавя и в цените на имотите. Все още обаче плахо, съобщава в новия си брой печатното издание „Родопи voice“.

245 000 евро или 479 178 лева е оферта за триетажна къща в кърджалийския квартал „Веселчане“. Става въпрос за комплекс с общо 16 еднофамилни сгради, който към момента е в строеж. Къщите са по 270 квадратни метра, разполагат и с дворно място с паркоместа.

Имоти се предлагат и в други квартали. Стари къщи в „Студен кладенец“ и „Байкал“ са с цени от 205 000 евро и 104 815 евро.

В същото време тристайни апартаменти в центъра са обявени за продан срещу над 300 бона в лева. Тристайно жилище във „Възрожденци“ върви по 93 000 евро, две стаи или 66 квадрата – 78 000 евро.

За сравнение, апартаменти в хотелски комплекси в Пампорово са обявени за продан срещу 75-76 хиляди евро. 53 кв. метра апартамент в село Стойките търси купувач срещу 59 000 евро. 4-етажен хотел с 21 стаи в курорта чака нов собственик срещу 1 300 000 евро.

Парцели за строителство в смолянското село Писаница струват 35 000 евро за декар. За 220 000 евро пък е обявен 4,13 дка парцел в землището на Чепеларе. Декарът в Пампорово достига дори до 95 000 евро

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com