Експерт алармира! България не е готова за енергийния шок от войната

Българската икономика тепърва ще трябва да се адаптира към скъпите енергийни ресурси на фона на конфликта в Близкия изток. Това предупреди пред БНР членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов. По думите му страната не е изградила ефективен механизъм за подпомагане на предприятията при високи цени на електроенергията и горивата. Според него проблемът не е само в международните пазари, а и в политиката, която години наред е поддържала неефективни модели на подпомагане.

Критика към политиката за подпомагане

Дацов смята, че в последните години не е създадена ефективна система за подкрепа на бизнеса при високи енергийни цени.

„За три години не направихме механизъм, който да финансира предприятията, които изпитват натиска на високите цени на електроенергията, по най-ефективния начин, тоест да стимулираш преструктурирането на тази индустрия. Ние продължаваме да си плащаме на калпак, което е едно от най-вредните неща“, заяви той.

По думите му остава и въпросът защо цените в България продължават да бъдат толкова високи.

Цената на петрола и международните пазари

Финансистът отбеляза, че цените на петрола се движат силно под влияние на събитията в Близкия изток.

„Цените на петрола за определен сорт скочиха над 100 долара за барел и съответно намаляха до нива от 70-80 долара. Тези 25 процента при базова цена, която беше преди покачването около 50-60 долара, вече са някаква реалност“, посочи той.

Според Дацов всяко политическо изявление около конфликта в региона влияе пряко върху международните пазари на суровини.

Ефектът върху бюджета и инфлацията

По думите му поскъпването на петрола няма да бъде решаващ фактор за държавните финанси.

„За бюджета има много по-голям проблем досегашната политика, която правеше дефицити, отколкото това, което се случва на пазара на петрол и горива. Това не е нещо съществено, което да плаши икономиката“, коментира той.

Според него обаче инфлацията може да бъде повлияна от енергийните цени.

Дацов изчислява, че ефектът върху инфлацията може да бъде между 0,4 и 1 процент.

Колко дълго икономиката може да издържи

Финансистът отбеляза, че последствията ще зависят от продължителността на конфликта в Близкия изток.

„Имаме някакви резерви, които биха ни позволили поне 2-3 месеца да не изпитваме съществени рискове от постоянно задържане на тези високи цени. След това има и резерви, които могат да бъдат отворени, за да си помогнем в тази ситуация“, обясни той.

Няма нужда от масово подпомагане

Дацов подкрепи позицията на правителството, че не е необходимо ново масово подпомагане на домакинствата или бизнеса.

„Не може да подпомагаш всички. Правителството може да си позволи да подпомага избирателно определена индустрия или определени потребители, например енергийно бедните, но не може за всички да има подпомагане“, подчерта той.

По думите му подобна политика означава „да взимаш от себе си, за да дадеш пак на себе си“.

Пазарите реагират на политическите сигнали

Според Дацов международните пазари реагират по-скоро на политически сигнали, отколкото на административни мерки.

„На фона на тази истерия мисля, че пазарът реагира много адекватно. Едни новини за някакъв политически хоризонт биха овладели този пазар, отколкото каквито и мерки да бъдат сервирани“, каза той.

Финансистът изрази и скептицизъм, че войната в Близкия изток ще се проточи дълго, като посочи, че силите в конфликта са силно непропорционални.

