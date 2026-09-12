България хвърли въдица за голяма китайска инвестиция в автомобилния сектор
Пулев води правителствена и бизнес делегация в Сямън и постави електрониката, зелените технологии и интелигентния транспорт сред основните цели
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Пулев води правителствена и бизнес делегация в Сямън и постави електрониката, зелените технологии и интелигентния транспорт сред основните цели
Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
В кои отрасли ще се насочат бъдещите капитали?
Вдига невиждан завод близо до морето, една от най-големите производствени бази
Депутатът от „Прогресивна България“ заяви, че данните за инфлацията и дефицита са били манипулирани заради еврозоната
ИПИ излезе с икономически анализ
Предупреди за сценарий със 150 долара за барел, рискът идва от блокирания Ормузки проток
Икономиката тепърва ще се адаптира към скъпия петрол и електроенергията, а държавата няма работещ механизъм за бизнеса
Брюксел. През първото тримесечие на 2013 година БВП на страните от еврозоната се е понижил с 0,2%, докато този на всички страни от ЕС се е свил с 0,1%...