Кутев: Нищо ново не ни казаха - знаехме, че дефицитът не е 3 процента

Вече го знаехме! Това най-остро послание отправи депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев по повод състоянието на публичните финанси и процедурата на Европейската комисия срещу България заради дефицита. По думите му Брюксел не е казал нищо ново, защото и преди е било ясно, че дефицитът не отговаря на прага от 3 процента.

Кутев заяви пред бТВ, че външното констатиране на проблема само ще ускори по-твърди мерки за въздържане от излишни разходи. Той предупреди, че ако не европейска или световна, то поне икономическа криза в български вариант най-вероятно предстои.

„Състоянието на финансите е такова, каквото е. И това, че е констатирано отвън, няма кой знае колко значение, освен че ще форсира едни по-остри мерки на въздържане от излишни разходи. Нищо ново не ни казаха, знаехме го - че дефицитът не отговаря на 3 процента“, каза Антон Кутев във връзка с наказателната процедура на Европейската комисия към България.

Той направи и още по-тежко твърдение - че данните за инфлацията и дефицита са били манипулирани, за да може България да влезе в еврозоната. На въпрос как страната е успяла да подведе Брюксел, Кутев отговори, че става дума за същата Европейска комисия, която е използвала същите механизми и преди Нова година, и след това.

Според депутата големият проблем за България в момента са именно дефицитът и инфлацията. Той ги очерта като двата показателя, които могат да натиснат икономиката и да принудят властта към по-строги решения. В този контекст Кутев предупреди, че страната трябва да се подготви за криза, дори тя да не бъде в мащаба на европейска или световна.

„Ако не европейска или световна, то икономическа криза поне в български вариант най-вероятно предстои. Трябва да се вземат мерки да се удържа“, заяви той.

Кутев обаче направи ясно разграничение между антикризисни действия и повишаване на данъците. Според него качването на данъците не може да се представя като мярка срещу кризата. Той коментира темата в отговор на въпрос дали предстои промяна в данъчната политика.

„Качването на данъците не може да се свързва с антикризисни мерки. В момента прогресивното данъчно облагане не смятам, че е релевантно на кризата“, каза депутатът от „Прогресивна България“.

В същото време той не изключи възможността до края на годината да има промени в данъците. По думите му прогресивното данъчно облагане е полезен инструмент, но въпросът е кога е правилният момент за подобна стъпка.

„Не изключвам до края на годината да се случат промени с данъците“, каза Кутев. Той уточни, че не отрича прогресивното облагане по принцип, но смята, че в настоящата ситуация то не е пряко свързано с овладяването на кризата.

