Гореща визита в София! Топ американски пратеници на среща с Йотова

Американската посланичка в Атина Кимбърли Гилфойл съобщи в профила си в социалната мрежа Екс, че е посетила София заедно с бившия кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани. По думите ѝ по време на визитата са проведени срещи с български представители, сред които и президентът Илияна Йотова и енергийният министир Ива Петрова. По време на разговорите са били обсъдени теми, свързани с енергийната сигурност и регионалното сътрудничество.
„За мен беше чест тази седмица да посетя София, България, заедно с моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илиана Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за развитие на нашите споделени енергийни приоритети.“
По думите й Съединените щати работят съвместно с държави от региона за укрепване на енергийната сигурност.
I was honored to travel to Sofia, Bulgaria this week joined by my friend Mayor Rudy Giuliani to meet President Iliana Iotova, Energy Minister Iva Petrova, and other Bulgarian leaders. We discussed opportunities for advancing our shared energy priorities. Under @POTUS' leadership,… pic.twitter.com/Vvi0bjGi8A— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 29, 2026
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com