Политика

Гореща визита в София! Топ американски пратеници на среща с Йотова

30 май 26 | 10:22
Американската посланичка в Атина Кимбърли Гилфойл съобщи в профила си в социалната мрежа Екс, че е посетила София заедно с бившия кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани. По думите ѝ по време на визитата са проведени срещи с български представители, сред които и президентът Илияна Йотова и енергийният министир Ива Петрова. По време на разговорите са били обсъдени теми, свързани с енергийната сигурност и регионалното сътрудничество.

„За мен беше чест тази седмица да посетя София, България, заедно с моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илиана Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за развитие на нашите споделени енергийни приоритети.“

По думите й Съединените щати работят съвместно с държави от региона за укрепване на енергийната сигурност.

Автор Боряна Колчагова
