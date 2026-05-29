Взеха важно решение за Дара в родния й град

DARA става „Почетен гражданин на Варна“. Предложението беше гласувано единодушно на сесия на Общинския съвет.

Отличието се присъжда на варненката Дарина Йотова - DARA за изключителните ѝ заслуги към българската музика, високия професионализъм и приноса ѝ за утвърждаване на международния престиж на Варна и страната.

Званието се връчва на 15 август - Деня на Варна, когато се отличават личности с изключителен принос към развитието на града.

Според статута за удостояване с почетни звания и отличия са възможни и изключения. Процедурата по номиниране на новите почетни граждани продължава. До края на юни се приемат предложения за званието, след което ще бъде организирано публично обсъждане.

Кои ще се присъединят към певицата, като нови почетни граждани, ще стане ясно в края на юли, когато се очаква финалното решение на Общински съвет.

DARA става почетен гражданин и на София. Столичният общински съвет прие предложението, с което изпълнителката Дарина Йотованда бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“.

Предложението е мотивирано с изключителния ѝ принос към съвременната българска култура, обогатяването на музикалния живот в страната и значителната роля за издигането на международния престиж на България и столицата.

