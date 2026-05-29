Би Ти Ви връща култови шоута на екран

Много смях, впечатляващи таланти, танци, знания и популярни телевизионни лица очакват зрителите през летния сезон на Би Ти Ви. Обичани развлекателни формати и филмови заглавия ще превърнат вечерите във време за споделени емоции и добро настроение.⁣

От 1 юни забавното куиз шоу „Кой да знае?" ще бъде част от праймтайма на Би Ти Ви от понеделник до четвъртък с нови епизоди и любими моменти от предаването.⁣

Предаването, посветено на всичко, заради което си заслужава да обичаш страната си - „Аз обичам България", отново ще събира зрителите пред малкия екран всеки петък от 20:00 часа.⁣

Сред акцентите в лятната програма е и Postbank Tennis Gala - зрелищният тенис двубой между Григор Димитров и Стефанос Циципас, който феновете ще могат да проследят на 12 юни. ⁣

След финала на първия сезон на кулинарния формат „Моята кухня е номер едно" на 6 и 7 юни, праймтаймът на Би Ти Ви ще продължи с много таланти, емоции и танци. От 13 юни зрителите отново ще се потопят в магията на „Денсинг старс" с едни от най-запомнящите се изпълнения, емоционални истории и впечатляващи танци от последния сезон на шоуто.⁣

