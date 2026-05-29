Noga Erez в България на 12 август

Авторката на глобалните хитове Views, End of the Road и Knockout, споделяни в мрежите от звезди като Били Айлиш, Гал Гадот и Джерард Бътлър, ще направи дебюта си на българска сцена на 12 август като част от новия международен фестивал THE ANTI-FESTIVAL в Maimunarnika Open-Air Club, Борисовата градина.

След участия на сцени като Coachella, Primavera Sound и Lollapalooza Berlin София е сред следващите спирки в маршрута ѝ.

Безкомпромисна, дръзка и провокативна, Noga Erez е сред най-разпознаваемите имена в съвременната алтернативна сцена със звук между електроника, хип-хоп и силно изразен авторски почерк. В албумите си KIDS (Against the Machine), The Vandalist и thE vandalisT AGAINST ALL THE MACHINES поп звученето се съчетава със сериозни обществени теми, като геополитика и човешки права.

Концертите на Noga Erez са известни със своята почти хипнотична енергия — смес от клубна електроника, агресивни бийтове, хип-хоп ритъм и визуална естетика, която постоянно преминава между хаос, ирония и политически коментар. Именно тази безкомпромисна комбинация превръща Noga Erez в глобален феномен на алтернативната сцена.

Медиите често я описват като жанрово неуловима и безстрашна и я сравняват с феномени като M.I.A., Grimes и Björk. Неподражаемият ѝ стил я направи търсена за колаборации с легенди като Florence + The Machine, Миси Елиът и Роби Уилямс. Участвала е в Късното шоу на Джими Кимъл и The Kelly Clarkson Show в САЩ.

АНТИ-ФЕСТИВАЛЪТ

Със своя артистичен радикализъм, политически заряд и отказ да следва конвенционалните поп формули, Noga Erez е артист, който естествено се вписва в концепцията на новия международен фестивал THE ANTI-FESTIVAL — събитие, създадено за публика, търсеща не просто концерт, а преживяване извън стандартния фестивален формат.

След години на световни фестивални сцени и милиони слушания онлайн Noga Erez идва в София за концерт, който обещава да бъде едно от най-неочакваните и интензивни музикални събития на лятото.

