Френска легенда със специален жест към Лили Иванова

Навръх 24 май - Деня на българската азбука, просвета и култура, Лили Иванова ще се качи за втори път на сцената на легендарната Олимпия – една от най-престижните концертни зали във френската столица.

Часове преди концерта българската прима получи специален жест от Мирей Матийо. Легендарната изпълнителка на френски шансони изпрати поздравления и топли думи към Лили Иванова.

„Скъпа Лили, Вие ще озарите „Олимпия“, целувам Ви. Ваша Мирей Матийо“, гласи посланието на френската звезда.

От своя страна Лили Иванова благодари публично чрез своя профил във Facebook за вниманието и уважението.

„Благодаря за уважението и прекрасните цветя на голямата френска певица Мирей Матийо! Здраве, щастие и още много успехи, скъпа Мирей!“, написа българската изпълнителка.

Изявата на Лили Иванова в „Олимпия“ съвпада с един от най-значимите български празници – 24 май, което придава допълнителна символика на събитието. Концертът е поредно международно признание за кариерата на певицата, която продължава да бъде сред най-ярките имена на българската музикална сцена.

