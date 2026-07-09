Туризмът влиза в битка за кадри, университетите се включват

Министерството на туризма и висшите училища, които подготвят кадри за сектора, започват обща инициатива за промяна в туристическото образование. Целта е обучението да бъде по-тясно свързано със стандартите на бизнеса, стажовете и качеството на обслужването.

Министър Илин Димитров постави темата като ключова за бъдещето на бранша и предупреди, че рекламата сама по себе си не може да компенсира слаб продукт. Срещата идва на фона на по-широкия план на министерството за реформи в туризма, в който качеството на туристическия продукт е посочено като един от основните акценти.

„Качеството в туризма започва от образованието и подготвените хора. Щастлив съм, че най-сетне се провежда такава среща, защото тя е ключова за бъдещето на бранша”, заяви министър Димитров.

Ректорите и представителите на университетите обсъдиха създаването на асоциация, която да работи по проблемите в подготовката на кадри и да търси по-добри възможности за професионална реализация. Идеята е чрез нея да се улесни обменът на опит, студенти, мениджъри и преподаватели, както и да се развиват съвместни проекти по „Еразъм+“.

По-силното международно присъствие на българското туристическо образование също е сред целите. Според Димитров Световната организация по туризъм към ООН - UN Tourism, вече е заявила подкрепа за инициативата, а интерес към партньорства има и от други държави.

„Можем да рекламираме България активно, но ако нямаме качествен продукт и добро обслужване, усилията няма да дадат нужния резултат“, каза министърът.

Темата ще влезе и в работата на Съвета за реформи в туризма, който събира институции, общини и браншови организации. Според министерството именно там трябва да се търсят конкретни решения за най-важните проблеми пред сектора - от кадрите до качеството на услугата.

Ректорите са поставили акцент не само върху недостига на хора, но и върху нуждата от ясни стандарти за стажовете, по-добро практическо обучение и активно участие на бизнеса при определянето на нужните специалисти. Това е един от най-чувствителните въпроси за сектора, защото липсата на подготвени кадри пряко се усеща от туристите - в хотелите, ресторантите, туроператорските услуги и управлението на дестинациите.

Димитров представи и идеята за Обсерватория по туризъм, която да дава по-задълбочена картина за състоянието на бранша. Тя трябва да гледа не само броя посещения и нощувки, а и качеството на обслужването, удовлетвореността на гостите и конкурентоспособността на България като дестинация.

Посоката е ясна - държавата вече признава, че туризмът не може да се развива само с реклама и сезонни кампании. Ако университетите, бизнесът и институциите наистина стигнат до общи стандарти, това може да промени не само подготовката на кадрите, но и усещането на гостите за България. Големият тест обаче ще бъде дали разговорът ще излезе от залите и ще стигне до реални стажове, работещи програми и по-добро обслужване на място.

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