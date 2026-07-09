Отново вдигнаха "Спартан"-а, бебе летя за лечение до Рим

Екипаж от 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили изпълни задача за осигуряване на въздушен транспорт на бебе, съпровождащ медицински екип и придружител с военнотранспортен самолет C-27J Spartan.

Самолетът излетя в 07.44 часа днес от авиобазата до летище Пловдив, където пациентът и придружаващият го родител бяха качени на борда. След извършен полет до Рим, Италия, където на малкия пациент ще бъде оказано последващо лечение, самолетът се завърна в България в 14.08 часа.

Екипажът на самолета беше в състав капитан Георги Пъшев – командир, майор Жасмина Христова – втори пилот, капитан Митко Гергов – борден инженер и бордна медицинска сестра старшина Мария Борисова.

Задачата бе изпълнена в пълна координация и при спазване на изискванията за безопасност на полетите и медицинско осигуряване. Тя бе по искане от Министерството на здравеопазването

Военновъздушните сили за пореден път доказват, че наред с изпълнението на задачите по гарантиране на въздушния суверенитет и отбраната на страната, са в постоянна готовност за оказване на помощ на населението в мирно време.

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