Самолет за 19,85 евро! Една компания черпи за рождения си ден

Пътуване със самолет за 19,85 евро до 230 дестинации в цял свят? Не, не е шега. Напротив - Ryanair стартира специална експресна разпродажба в чест на 41-вия си рожден ден, пускайки в продажба самолетни билети на цени от 19,85 евро. Промоцията обхваща над 230 дестинации от богатата мрежа на авиокомпанията.

Специалните тарифи са в сила за пътувания, които ще се осъществят между 9 юли и 30 септември 2026 г. Това позволява на потребителите да организират своите летни почивки или ранни есенни пътувания при значително по-ниски разходи.

Сред атрактивните маршрути, включени в кампанията, са популярни морски локации като Аликанте, Фаро и Малта, както и любими европейски градове за уикенд туризъм, сред които Рим, Барселона и Краков.

Промоционалната кампания обаче ще остане активна за ограничен период от точно 41 часа – от 8 юли до 23:59 часа на 9 юли 2026 г.

Желаещите да закупят билети на тези цени трябва да направят своите резервации през мобилното приложение на нискотарифния превозвач. Местата на преференциални цени са лимитирани, затова от Ryanair съветват пътниците да побързат с планирането.

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